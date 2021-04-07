DPÜ GSF’de öğrenci karma sergisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrenci Karma Sergisi’nin üçüncüsü çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. Hüseyin Ermumcu tarafından yürütülen Grafik Tasarıma Giriş dersi kapsamında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi içerisinde uygulaması yapılan çalışmalardan oluşan Öğrenci Karma Sergisi’nde 65 öğrenciye ait, Metamorfoz ve Yorum çalışmalarından oluşan 116 tasarım yer aldı.

Sergiye ilişkin açıklamada bulunan Öğr. Gör. Hüseyin Ermumcu, “Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde sergimiz çevrimiçi gerçekleşti. Sergide 2. sınıfta yer alan 65 öğrenciye ait Metamorfoz ve Yorum çalışmalarından oluşan 116 adet tasarım yer almaktadır. Sergilerin, bundan sonraki süreçte pandeminin bitmesi umuduyla fiziki mekanlarda da gerçekleştirilmesini diliyorum” dedi.