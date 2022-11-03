DPÜ GSF öğrencisi Hümeyra Öztürk, Ciclismo Ilustrado 2022’de derece elde etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Hümeyra Öztürk’ün illüstrasyonu Portekiz’de düzenlenen Ciclismo Ilustrado 2022 İllustrasyon Yarışması’nda en iyi 25 illustrasyon arasına seçildi.

Portekiz’in başkenti Lizbon ili sınırları içinde kalan Torres Vedras’ın somut ve somut olmayan mirasını keşfetmeye izin veren, ana teması “bisiklet” olarak belirlenen Ciclismo Ilustrado 2022 adlı illüstrasyon yarışması, bir sanat disiplini olarak illüstrasyonun yaygınlaştırılması, sanatsal-kültürel faaliyetlere katılım ve Torres Vedras Bölgesinin tanıtılması şeklinde belirlenen üç ana hedef çerçevesinde düzenlendi.

Yarışmasının kamuoyuna açıklanan sonuçlarında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Hümeyra Öztürk’ün ’Beyond the Clouds’ adlı illüstrasyonu ’En İyi 25 İllüstrasyon’ listesinde yer aldı.

Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada, Festival çerçevesindeki Ciclismo IIlustrado 2022 sergi açılışının 5 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirileceği ve aynı gün yarışma finalistlerine ödülleri ve katılım belgelerinin sunulacağı belirtildi.