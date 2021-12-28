DPÜ GSF lise öğrencilerine tanıtıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde fakülte ve bölümleri tanıttı.

Etkinlikle ilgili Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada,” Lise öğrencilerine meslek seçimlerinde yol gösterici olması adına Fakültemiz tarafından bölümlerimizin tanıtımı yapılmaya başlandı. Bu bağlamda fakültemizi tanıtmak amacıyla, dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin, dekan yardımcımız Doç. Eren Evin Kılıçkaya ve Arş. Gör. Irmak Aslan, Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf bölümü ile Animasyon bölümü 9. sınıf öğrencilerine hem fakültemiz hem de bölümleri ile ilgili bilgiler verdi. Tanıtımda öğrencilerin işlerinden seçkilerin de yer aldığı zengin bir sunum gerçekleştirildi. Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ilgiyle izlenen sunumlar bilgilendirici içeriğiyle çok beğenildi. Gençlerin bilinçli bölüm ve meslek seçimine katkısı olacağı düşünülen bu tip faaliyetlere fakülte etkinlik takvimin ilerleyen günlerinde tekrar yer verilecek" ifadelerine yer verildi.