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DPÜ GreenMetric’te üst sıraları hedefliyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde her yıl yenilenen Greenmetric dünya sıralamasına yapılacak başvuru hakkında çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 20.08.2021, 12:39
DPÜ GreenMetric’te üst sıraları hedefliyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde her yıl yenilenen Greenmetric dünya sıralamasına yapılacak başvuru hakkında çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.

Çevrim içi olarak düzenlenen toplantıya Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın, Kalite Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Dr. Mürsel Güler, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Yüksel, Dr. Öğr. Üyesi Dilcu Gönül, Dr. Öğr. Üyesi Kerim Karabacak, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökçe Akpolat, Öğr. Gör. Ali Telli, Arş. Gör. Dr. Işık Altunal ile Kalite Koordinatörlüğü idari personeller Gönül Baş ve Ebru Yeni katıldı. Toplantıda 2021 yılı Greenmetric değerlendirme ölçütleri incelendi. İlgili ölçütleri sağlamaya yönelik tespitlerde bulunularak ileriki günlerde yapılacak başvuruda önceki yıla göre güncellenen içerikler hakkında planlamalar yapıldı. Kalite Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularında üniversite yerleşkelerini değerlendiren Greenmetric dünya sıralamasında üniversitenin daha üst sıralarda yer alabilmesi için koordinatörlük bünyesinde yapılan çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

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