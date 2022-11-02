DPÜ GreenMetric derecelendirmesinde daha üst sıraları hedefliyor

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın başkanlığında Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın, Kalite Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Filiz Yüksel ile koordinatörlükte görev yapan Öğr. Gör. Ali Kosat, Gönül Baş, Fikret Diktaş ve Nevin Kalfa’nın katıldığı toplantıda, GreenMetric çalışmaları çerçevesinde yürütülen faaliyetler ve toplanan kanıtlara ilişkin bilgiler sunuldu.

Konuyla ilgili Kalite Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, “GreenMetric 2022 yılı derecelendirme çalışmaları çerçevesinde altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su, ulaşım ve eğitim konularında 6 ana başlık ve 82 alt başlık incelendi, bu alt başlıklara ilişkin 708 görsel ve 170 bağlantıdan oluşan 878 kanıt titizlikle hazırlandı. Kanıt dosyası hazırlama çalışmaları çerçevesinde, Üniversitemizin enerji tüketim envanterinin oluşturulması, karbon ayak izinin hesaplanması, ders programlarında yer alan ve sürdürülebilirlik ile ilgili olduğu tespit edilen 5789 adet dersin amaçlarının kontrol edilmesi, tamamlanması ve raporlanması gibi önemli çalışmalar 3 ay gibi bir sürede yoğun mesai harcanarak tamamlandı ve çalışmalar sonucunda DPÜ GreenMetric Sürdürülebilirlik Raporu 2021 hazırlandı” denildi.

Koordinatör Doç. Dr. Özgür Saygın da konuya ilişkin açıklamasında, dünya genelinde saygın üniversitelerin hazırladıkları raporlardan biri olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi GreenMetric Sürdürülebilirlik Raporu’nun bu yönde yürütülen çabaları yansıtarak Üniversiteyi olabilecek en iyi sıralamaya taşımasını dilediğini söyledi.

Toplantı Rektör Uysal’ın, Greenmetric çalışmalarında ve raporun hazırlanmasında emeği geçen DPÜ Kalite Koordinatörlüğü ekibine teşekkür etmesiyle sona erdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, ilk defa 2020 yılında 758. sıradan girdiği GreenMetric Dünya Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi’nin 2021 yılındaki listesinde 457. sıraya yükselmişti.