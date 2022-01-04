DPÜ Genel Sekreterlik görevine Eyyüp Bilen getirildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde (DPÜ) Genel Sekreterlik görevini yürüten Miktat Bektaş’ın emekli olmasının ardından Strateji Geliştirme Daire Başkanı Eyyüp Bilen, Genel Sekreterlik vazifesine getirildi.

Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen devir teslim törenine, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, Genel Sekreterlik görevini devreden Miktat Bektaş ile bu görevi devralan Eyyüp Bilen, daire başkanları ve idari personel katıldı.

Törende bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal, ”Genel Sekreterlik görevini devreden Miktat Bektaş’a, üniversitemize bu makamda verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederim, Genel Sekreter Vekilliği görevine getirilen Eyyüp Bilen’in de aynı başarıyı sürdüreceğine inanıyorum. Allah, Miktat Bey’e uzun ömürler versin ve kendisine bundan sonraki yaşamında istediği gibi mutlu huzurlu bir emeklilik yaşamı nasip etsin inşallah. Strateji Geliştirme Daire Başkanımız Eyyüp Bey’i bu göreve layık bulduk. Kendisi özellikle hesap kitap konusunda gayet başarılı bir arkadaşımız. Yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Genel sekreterliğin zor bir görev olduğunu ifade eden Miktat Bektaş, ”Bu bir bayrak yarışı. Sırası gelen, yeni kişiye görevini devreder. Kendi kendime ve görev sınırlarımı dahilinde üniversitenin taşınır ve taşınmazlarını kendi malım gibi korudum mu, kul hakkı yedim mi, yanlış sözler söyledim mi, ’Devletin malı deniz’ anlayışını yıkabildim mi? diye soruyorum. Ancak bu sorgulamaların sonu yok. Zerre kadar iyi davranışımızın da zerre kadar kötü davranışımızın da karşılığı olacağını biliyorum. Adeta bir ateşten gömleği çıkarmanın huzuru içindeyim. Göreve yeni gelen arkadaşım Eyyüp Bey’e başarılar diliyorum. Kendisinin bizim dönemimizden daha iyi bir yönetim sergileyeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Genel Sekreterlik görevini devralan Eyyüp Bilen, ”Bu görevlendirmeden bu sabah haberim oldu. Adeta dizlerimin bağı çözüldü. Şu an çok heyecanlıyım. Elimden geldiğince özverili biçimde ve kurumumuz için gereken tüm fedakarlıkları yaparak bu görevi layıkıyla yürüteceğim. Bu yolda tüm arkadaşlarımdan da destek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreninin sonunda Rektör Uysal, Eyyüp Bilen ve Miktat Bektaş’a çiçek takdiminde bulunarak kendilerine ve katılımcılara teşekkür etti. Daha sonra Genel Sekreterlik makamında yapılan törenle Miktat Bektaş, görevini Eyyüp Bilen’e devretti.