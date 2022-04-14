DPÜ FEF projesine desteK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) yürütücülüğünde gerçekleşen “Antianjiyogenik A7R Peptidinin Disülfidce Zengin Peptid İskelelerine Aşılanması, Serum Kararlılıklarının ve Biyoaktivitelerinin İncelenmesi” isimli projeye destek verildiği bildirildi.

1002 Hızlı Destek Programı’na Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Muharrem Akcan ve doktora öğrencisi Şeyda Kara tarafından önerilen “Antianjiyogenik A7R peptidinin disülfidce zengin peptid iskelelerine aşılanması, serum kararlılıklarının ve biyoaktivitelerinin incelenmesi" isimli proje desteklenmeye hak kazandı. Proje çerçevesinde peptid yapılı antikanser ilaç adayları üzerine çalışmalar yapılacak.

Konuya ilişkin Fen Edebiyat Fakültemizden yapılan açıklamada, "Doç. Dr. Muharrem Akcan ve doktora öğrencimiz Şeyda Karabaşta olmak üzere proje ekibine başarılar dileriz" denildi.