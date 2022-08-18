DPÜ Erasmus projelerinde büyük başarı elde etti

Türkiye Ulusal Ajansının 2022 dönemi Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği-Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkeler ile Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA171) faaliyeti çerçevesinde yapılan proje başvurularının sonuçlarında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi önemli bir başarı elde etti.

Türkiye Ulusal Ajansı, 2022 dönemi Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği - Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkeler ile Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA171) faaliyeti çerçevesinde yapılan proje başvurularını sonuçlandırdı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, açıklanan KA171 Erasmus+ Proje sonuçlarına göre birçok alanda Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında en iyi sıralamalarda yer aldı. Üniversite, Uzak Doğu Asya’dan Güney Amerika’ya, Rusya’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada toplam 23 farklı ülkede 37 farklı üniversite (KA131-AB ülkeleri hariç) ile hareketlilik hakkı kazanarak büyük bir başarı sağladı. Proje başvurusu yapılan ülkelerde yüzde 100 kabul oranını elde eden Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye’de en fazla hareketlilik bütçesi (265.980 Avro) elde eden 3. devlet üniversitesi oldu. Projeleri kabul edilen ülke sayısı bakımından Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 5. sırada yer alan DPÜ, genel sıralamada ise 8. oldu.

“Tüm birimlerden destek bekliyoruz”

Bu başarıyla Dumlupınar Üniversitesinin ciddi bir sorumluluk üstlendiğini ve tüm birimlerden destek beklediklerini ifade eden Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ ULMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yunus Şişman, “Türkiye Ulusal Ajansı tarafından KA171 ilan edilen proje sonuçlarının üniversite yönetimimizin bugüne kadar kararlılıkla yürüttüğü başarılı uluslararasılaşma politikalarını güçlü bir şekilde teyit etmektedir. DPÜ ULMER’deki tüm hocalarımızla üniversitemiz personeli ve öğrencilerimizin daha iyi uluslararası imkânlara ulaşması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Elde edilen başarıyı değerlendiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez,” Geride kalan akademik yılın başında Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüzün Uluslararası Öğrenci Merkezimiz ile tek çatı altında birleştirmiştik. Bu kararın üniversitemizin uluslararasılaşma hedefine ivme kazandırdığını görüyoruz. Üniversite tarihimizde ilk defa Avrupa Birliği dışında 23 ülke için hareketlilik hakkı kazandık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

“DPÜ’ nün uluslararası kurumlarla ilişkileri çok iyi düzeyde”

Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’ndan gelen haberi memnuniyetle karşıladığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “Kuruluşunun 30. yılını kutlamakta olduğumuz üniversitemizin uluslararasılaşma politikası ve yıllar içinde artan kurumsal tecrübemiz sayesinde yabancı ülkelerle olan ilişkilerimizi daha ileri bir noktaya getirdik. Son 3 yılda anlaşmamız olan ülke sayısını 4’ten 23’e çıkardık. Başta DPÜ ULMER olmak üzere emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Üniversitemize hayırlı olsun” diye konuştu.