DPÜ Engelsiz Öğrenci Birimine geçen yıl kazandığı belge ve bayraklar teslim edildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Öğrenci Birimi’nin 2022 yılında elde ettiği başarılar karşılığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulundan kazandığı belge ve bayrakların teslimi için Rektörlükte tören düzenlendi.

Herkes için erişilebilir bir üniversite olma hedefini sürdüren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2022 yılında da çalışmalarının karşılığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulundan aldığı belge ve bayraklarla taçlandırdı. Engelsiz Öğrenci Biriminin eş güdümünde gerçekleşen çalışmaların sonucunda kazanılan belge ve bayrakların teslimi için Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın makamında düzenlenen törende birimi temsilen Birim Koordinatörü Prof. Dr. Nilüfer Dalkılıç ile Tekniker Necati Yakup Ünallı katıldı.

Tören öncesinde Rektör Uysal’a, birimin 2023 hedeflerinden söz eden Prof. Dr. Dalkılıç, DPÜ’nün “Engelsiz Üniversite” politikasını daha da geliştirerek üniversitenin tamamına yayacak şekilde uygulanacağını ifade etti.

“DPÜ 2022 yılında Engelsiz Üniversite yolunda neler yaptı?"

Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Ödüllerinin Haziran ayında açıklanan 2022 yılı sonuçlarında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Fen Edebiyat ve Tavşanlı Uygulamalı Bilimler fakülteleri ile Emet, Pazarlar ve Simav MYO olmak üzere toplam 5 binası, sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirliği simgeleyen Mavi Bayrak sahibi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eş güdümünde Kütahya Valiliğine bağlı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2018 yılından bu yana her yıl yapılan değerlendirmelerin sonucunda Kütahya’nın ilçelerinde yer alan ve DPÜ’ye ait 7 bina daha Erişilebilirlik Belgesine sahip oldu. Müdürlüğün değerlendirmeleri sonucu, 2018 yılında 6, 2019 yılında 5, 2021 yılında 11 erişilebilirlik belgesi kazanan DPÜ’nün Altıntaş, Domaniç Hayme Ana, Emet, Gediz, Pazarlar ve Tavşanlı Meslek Yüksekokullarının sahip oldukları binalar ile Hisarcık MYO’nun iki binasının da erişilebilirlik belgesi almasıyla toplam belge sayısı 29’a yükseldi. Böylece DPÜ, Kütahya’da en çok erişilebilirlik belgesine sahip olan kurum unvanını da geliştirerek sürdürmüş oldu.