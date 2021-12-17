banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

DPÜ Emet MYO öğrencileri, çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu ile tanıştı

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulunda eğitim gören ve Emet KYK yurdunda kalan öğrenciler Belediye Başkanını Hüseyin Doğan’ı ziyaretlerinde Emetli dünyaca ünlü çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu ile cep telefonundan görüntülü tanışma fırsatı buldular.

KÜTAHYA 17.12.2021, 14:07
DPÜ Emet MYO öğrencileri, çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu ile tanıştı

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulunda eğitim gören ve Emet KYK yurdunda kalan öğrenciler Belediye Başkanını Hüseyin Doğan’ı ziyaretlerinde Emetli dünyaca ünlü çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu ile cep telefonundan görüntülü tanışma fırsatı buldular.

Emet Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören ve Emet KYK yurdunda kalan öğrenciler yurt sosyal hizmetler birimleri organizasyonunda Emet Belediyesi Sosyal Tesislerinde Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz ve Emet KYK Müdürü Arzu Kızılkaya ile bir araya geldiler.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Türkiye’nin dört bir yanından eğitimleri için Emet ilçesine gelen öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyerek, başta eğitim alanında olmak üzere yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İkametgahını Emet ilçesine taşıyan öğrencilere belediye tarafından işletilen Hamamlar ve Sosyal tesislerde yüzde 50 indirim sağladıklarını belirten Başkan Hüseyin Doğan,” Gençlerimize yönelik sosyal ve sportif alanlar için çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle spor konusunda yeni futbol sahası, basketbol ve voleybol sahalarımız ihaleleri gerçekleştiriliyor. Sizler bizlere ailelerinizin emanetlerisiniz. Hepinizi ilçemizin kültür elçileri olarak görüyoruz. Eğitim hayatınızda ilçemizde sosyal, kültürel ve sportif anlamda yaşam alanlarınızı geliştirmeyi görevimiz kabul ediyoruz. Belediye olarak bu sosyal tesislerimizde de kütüphane, lokal, spor ve fitnes salonumuzu halkımızın ve öğrencilerimizin hizmetine sunduk. İmkanlarımız dahilinde gençlerimizin eğitim hayatlarını ilçemizde rahatça sürdürmeleri adına çalışmalarımız sürecektir” dedi.

“Öğrenciler çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu ile tanıştı”

Öğrencilerin Emetli dünyaca ünlü çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu ile görüşmek istediklerini belirtmeleri üzerine Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yazar Dayıoğlu’nu cep telefonu ile görüntülü arayarak öğrencilerle buluşturdu. Başkan Doğan Dayıoğlu’na öğrencilerin selamlarını ve onların isteklerini iletti. Öğrenci temsilcisi vasıtası ile yazar Dayıoğlu ile görüşen öğrenciler kısa bir süre önce eşini kaybeden yazara başsağlığı dileyerek, kendilerini okullarında görmek istediklerini ifade ederek ilçeye davet ettiler.

Yazar Dayıoğlu’da sağlık problemleri el verirse seve seve geleceğini, ayrıca okul vasıtası ile telekonferans yöntemiyle de okulda konferans verebileceğini ifade etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8