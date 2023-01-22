DPÜ Doktora öğrencilerine Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 2211-C desteği

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı sonuçlarına göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumundan destek kazandı.

Konuyla ilgili Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden yapılan açıklamada, 2022 yılı 2. Dönem Doktora Burs Programı’na 195 başvuru yapıldığı, DPÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Malzeme Bilim ve Mühendisliği doktora öğrencisi Ramazan Bayat ve Muhammed Bekmezci’nin bu çerçevede burs almaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, Prof. Dr. İskender Işık ve Prof. Dr. Fatih Şen’in danışmanlığında Ramazan Bayat, “Yakın İnfrared SWCNT Tabanlı Floresans Özellikli Nanomalzemelerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Biyosensör Uygulamaları” konulu doktora tez çalışmasını, Muhammed Bekmezci ise “Karbon Temelli Nanoyapıların Sentezi, Metalik Nanoyapılar ile Modifiye Edilmesi, Karakterizasyonu, Enerji ve Sensör Alanlarında Uygulamaları” konulu doktora tez çalışmasını gerçekleştirecek. DPÜ olarak öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.