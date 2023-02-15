DPÜ, deprem bölgesindeki çölyak hastalarını unutmadı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Pazarlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ve Pazarlar Belediyesinin desteklediği mutfakta deprem bölgesindeki çölyak hastalarının kullanımı için glütensiz ürünler hazırlanıyor.

Dumlupınar Üniversitesinin yürüttüğü Glütensiz Mutfak projesi çerçevesinde oluşturulan mutfakta Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen çölyak hastalarına ulaştırılmak üzere glütensiz ürünler hazırlanıyor. Pazarlar Belediyesinin de paydaşlarından biri olduğu projeyle oluşturulan Pazarlar Kadın Girişimi Kooperatifine üye vatandaşlar depremin ardından bir araya gelerek mutfağı depremzedelere iletilecek gıda ürünlerini hazırlamaya başladı.

“Çorbada bizimde tuzumuz olsun istedik”

MYO adına projeyi yürüten akademisyenlerden Öğr. Gör. Dr. Meryem Akbaş, Öğr. Gör. Hilal Kılmanoğlu ve Öğr. Gör. Barış Burak Albayrak yaptıkları ortak açıklamada "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor durumda çorbada bizimde tuzumuz olması için bugün Pazarlar Kaymakamlığı, Pazarlar Belediyesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu personeli ve öğrencileri ile Pazarlar Kadın Kooperatifi olarak mutfağımızdaydık. Zor durumda olan çölyak hastaları için uzun ömürlü ürünler ürettik. Üretimimize de devam edeceğiz, Allah’ın izniyle ilk ürünleri belediyemiz aracılığıyla göndereceğiz. Rabbim tüm ülkemizin yar ve yardımcısı olsun" dediler.

Pazarlar MYO Müdürü Prof. Dr. Semra Durmuş Acer ise, "Pazarlar MYO olarak Glütensiz Mutfak projesine başladığımız günden beri çölyaklılar için çalışmalarımızı hiç aksatmadan sürdürüyoruz. Öyle ki, gelinen noktada Pazarlar MYO akademisyen ve idari personeli ile kooperatifimiz, belediyemiz ve kaymakamlığımız bugün sadece Pazarlar için değil, Türkiye’nin zor günleri çalışıyor, üretiyor. Ürettiğimiz ürünleri deprem bölgesinde glütensiz gıdalara erişim sorunu çeken vatandaşlarımıza ileteceğiz. Ülkece zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde yeni sağlık sorunlarının ortaya çıkmaması en büyük amacımız" şeklinde konuştu.

“Mutfağımızı bu kez çölyak hastası depremzedeler için açtık”

Pazarlar MYO mutfağını bu kez çölyak hastası depremzedeler için açtıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmeyi sürdürüyoruz. Bu çerçevede Pazarlar Meslek Yüksekokulumuzun mutfağını bu kez çölyak hastası depremzedeler için açtık. Yaşanan sıkıntıların yanında beslenme programlarına uygun besinler bulamayan başta çocuklar olmak üzere çölyak hastası tüm vatandaşlarımızın uzun ömürlü olan bu ürünlerle beslenme sorunlarından uzak kalmalarını ve ek sağlık sorunları yaşamamalarını istiyoruz. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu vesileyle milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.