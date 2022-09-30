DPÜ’ de ilk kez sürdürülebilirlik raporu hazırlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kalite Koordinatörlüğünce kitaplaştırılan 4 çalışma Koordinatör Doç. Dr. Özgür Saygın tarafından Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’a takdim edildi.

Hazırlanan çalışmaları inceleyen ve Kalite Koordinatörlüğünce yapılan çalışmalardan memnuniyetini ifade eden Rektör Kazım Uysal’la yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın, "Üniversitemizin 30 yıllık tarihinde ilk kez Sürdürülebilirlik Raporu hazırlandı. Rapor Türkçe ve İngilizce olarak ayrı iki kitap olarak basıldı. Sürdürülebilirlik Raporu ve Sustainability Report adlarını taşıyan iki rapor, 5 ana başlık ve yaklaşık 300 sayfadan oluşuyor. Ayrıca 2020 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu ve Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Raporu da ayrı ayrı olarak kitaplaştırıldı. Kurum İç Değerlendirme Raporu ise 5 ana başlık ve 873 sayfadan, Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Raporu ise 3 ana başlık ve 204 sayfadan oluşmakta" dedi.

Sabırla üretilen dört çalışmanın üniversite arşivine kazandırıldığını ifade eden Doç. Dr. Saygın, "Bu dört kitabın dışında iki eserin daha hazırlanma aşamasında. Eserlerin hazırlanmasında emeği geçen Kalite Koordinatörlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.