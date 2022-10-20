DPÜ Cumhurbaşkanlığı E-İnsan projesi töreninde temsil edildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen E-İnsan projesi tanıtımında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez başkanlığındaki heyetle temsil edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Salonu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törene Dumlupınar Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kariyer ve Mezun Merkezi (DPÜ KAMER) Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil, Personel Daire Başkanı Mustafa Doğan, DPÜ KAMER Kariyer Merkezi Projeler ve Organizasyon Öğrenci Takım Lideri Rıdvan Saraçoğlu ile Siber Vatan Projesinde Takım Lideri olan ve aynı zamanda DPÜSEC Topluluğunun kurucusu Furkan Şahin katıldı.

Proje tanıtım töreninde açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay gerçekleştirirken “E-İnsan Projesi” hakkında temel bilgileri verdi.