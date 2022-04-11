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DPÜ Comix&Digital Ekibi Fransa’daki atölye çalışmalarına katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) akademisyenleri ve öğrencileri Comix&Digital atölye çalışmaları için Fransa’ya gitti.

KÜTAHYA 11.04.2022, 10:49
DPÜ Comix&Digital Ekibi Fransa’daki atölye çalışmalarına katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) akademisyenleri ve öğrencileri Comix&Digital atölye çalışmaları için Fransa’ya gitti.

2020 Erasmus+ KA203 programı dâhilinde Universite Aix-Marseille eş güdümünde yürütülen ve Dumlupınar Üniversitesinin paydaşı olduğu Erasmus+ Comix&Digital Projesi çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesinin akademisyenleri Prof. Dr. Levent Mercin, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yunus Şişman, Dr. Öğr. Üyesi. Esra Işık, Öğr. Gör. Elif Dokur ile Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden Furkan Saraç, Hazar Kutay Aymergen, Doğan Güneş Yıldırım, Ömer Faruk Sevmez, Fatma Nalbant, Tuğçe İmren, Ruveyda Akçatepe ve Gülbeyza Çakır, Aix Marseille Üniversitesinde ve Fransa’nın saygın sanat okullarından ESDAC’da atölye çalışmalarına katıldılar.

Akademisyenler ve öğrencilerden oluşan ekip atölye çalışmaları öncesinde yazdıkları senaryoyu ve dijital olarak hazırladıkları çizgi romanlarını atölye çalışmaları çerçevesinde tanıtma olanağı buldu. Ortak gruplar halinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında 4 ayrı dilde eğitimler verildi. Son gün Aix’de düzenlenen çizgi roman festivali çerçevesinde sergileri ziyaret eden akademisyen ve öğrenciler, Fransa’nın önemli iki çizgi roman yazarı ve çizerinin söyleşisine de katıldı.

“Eserler Kütahya’da sergilenecek

Yapım aşamaları İtalya’nın Napoli şehrindeki atölye çalışmalarıyla devam edecek olan projedeki eserler, Kütahya’da gerçekleştirilecek olan eğitimlerle nihai halini alacak. Eserler, Güzel Sanatlar Fakültesinin Mayıs ayında Kütahya’da düzenleyeceği Sanat Festivali’nde izleyici karşısına çıkacak.

Projeye ilişkin olarak DPÜ ULMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yunus Şişman, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Proje Genel Koordinatörü Sophie Saffi ve ESDAC Marsilya Müdürü Stéphane Salord, yaptıkları ortak açıklamada, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve ESDAC Sanat Okulları arasında Erasmus+ çerçevesinde karşılıklı staj, öğrenim ve eğitim verme hareketliliği konularında anlaşma planladıklarını belirttiler.

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