DPÜ BORSAM ve DPÜ İLTEM’den Eti Maden’e teknik gezi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ BORSAM) ve İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DPÜ İLTEM), Eti Maden Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen teknik geziye davet edildi.

Üç günlük teknik gezide, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) bünyesindeki Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) laboratuvarları, Eti Maden Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletmesi, Kırka Bor İşletmesi ve Emet Bor İşletmesi ziyaret edildi.

Dumlupınar Üniversitesini temsilen DPÜ BORSAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Biçer, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çağan Berker İyi, DPÜ İLTEM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tuncer ve merkezde görevli Arş. Gör. Sait Altun teknik geziye katıldı.

DPÜ BORSAM’dan geziye ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye’deki birçok üniversitenin farklı disiplinlerinden akademisyenlerin katıldığı programda iş birlikleri ve projeler üzerine görüşmeler yapıldığı, işletmelerdeki süreçlerin ve farklı uygulama alanlarında kullanılabilecek bor uç ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi.