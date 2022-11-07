DPÜ Birimlerinden Meslek Yüksekokullarda tanıtım çalışmaları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) Sürekli Eğitim Merkezi eş güdümünde Yabancı Diller Eğitim Merkezi ve Kariyer ve Mezun Merkezi iş birliğiyle merkezlerinin proje ve faaliyetleri için tanıtımlar düzenlendi.

Tanıtım etkinliklerinin ilkine Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Tavşanlı ve Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulları ev sahipliği yaptı. DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. A. Bülent Gül, DPÜ DİLMER Müdürü Öğr. Gör. İlker Vural ve DPÜ KAMER Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil’in katıldığı etkinliklerde birimlerin yürüttükleri eğitim faaliyetleri ve etkinliklerinin yanında gelecekte hayata geçmesi planlanan projeler anlatıldı.

Etkinliklerde Öğr. Gör. Bülent Gül, öğrencilere DPÜSEM’in faaliyetleri, projeleri ve meslek kazandıran sertifikalı eğitimlerinden, Öğr. Gör İlker Vural, tüm öğrencilerin ve akademisyenlerin ücretsiz yararlanabileceği KODSİS projesinden ve DPÜ Dükkan faaliyetlerinden Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil ise başvurularının 18 Ocak 2023’e kadar süreceği Ulusal Staj Programı’nın içeriğinden bahsetti.

DPÜSEM’den yapılan açıklamada, ilçelerdeki birimlerde ilgili tanıtımların dönem içi sınavlarından sonra da sürdürülmesinin planlandığı bildirildi.