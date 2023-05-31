DPÜ atletizm takımları Ünilig’de 5 madalya kazandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan atletizm takımı, ulusal düzeyde gerçekleştirilen Ünilig Atletizm Yarışmalarının farklı kategorilerinde 2’si gümüş, 3’ü bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pistinde yapılan ve 34 üniversiteden 166 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri temsil etti. Şampiyonada ilk madalya Gülle Atma Kadınlar kategorisinden geldi ve Menekşe Nur Fırat, 11.59’luk derecesiyle Türkiye ikincisi olup, gümüş madalya kazandı. Gülle Atma Erkekler ktegorisinde ise Melih Gökalp 13.44’lük derecesiyle Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Disk Atma Kadınlar’ da DPÜ’yü temsil eden Menekşe Nur Fırat, 42.38’lik derecesiyle bu alanda da Türkiye ikinciliğine uzandı ve bu şampiyonada ikinci gümüş madalyayı kazandı.

Uzun Atlama Erkekler ‘de yarışan Ali Çolak, 7.11’lik, Yüksek Atlama Erkekler ‘de Orhan Baştürk ise 2.03’lük dereceler elde ederek Türkiye üçüncüsü oldular ve podyuma bronz madalyayla çıkma başarısı gösterdiler.

Konuyla ilgili Fakülteden yapılan açıklamada, Ünilig Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda 5 madalya elde eden sporcular ve öğrencileri çalıştıran Arş. Gör. Onur Sarı’ya teşekkür edilerek, sporcular ve antrenöre gelecekteki yarışmalarda başarılar dilendi.