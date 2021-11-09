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DPÜ aracılığıyla kadına şiddete 4 bin 365 kez “dur” denildi

Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilen ve 4 bin 365 eserle başvuru yapılan ’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At’ konulu Uluslararası Kısa Film, Afiş ve Karikatür Yarışması’nın başvuru süreci tamamlandığı bildirildi.

KÜTAHYA 09.11.2021, 14:53
DPÜ aracılığıyla kadına şiddete 4 bin 365 kez “dur” denildi

Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilen ve 4 bin 365 eserle başvuru yapılan ’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At’ konulu Uluslararası Kısa Film, Afiş ve Karikatür Yarışması’nın başvuru süreci tamamlandığı bildirildi.

Üç kategoride gerçekleştirilen ve 108 ülkeden binlerce sanatçının 4 bin 365 eseriyle katıldığı “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At” konulu Uluslararası Kısa Film, Afiş ve Karikatür Yarışması’nın başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından bir açıklama yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, " 12 Mart 2021 tarihinde grafreedesign.org web sitesi üzerinden duyurusu yapılan ve 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle müracaat süresi tamamlanan yarışmaya dünyanın 108 farklı ülkesinden binlerce sanatçı/tasarımcı özgün eserleriyle katıldı. Konunun kadına yönelik şiddete bir tepki göstermek ile sınırlı olmasına rağmen bu düzeyde bir katılımın olması, kadına yönelik şiddetin dünyanın önemli bir sorunu olduğunun bir göstergesi. Katılımın olduğu ülkelerin sıralamasına bakıldığında İran, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin yanında Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerin de olması sorunun ne kadar yaygın olduğunun bir kanıtı" dedi.

“Yarışmanın sonuçları 25 Kasım’da açıklanacak”

Yarışma sonuçlarının 25 Kasım tarihinde açıklanacağını belirten Dekan Levent Mercin, " 37 jüri üyesinin değerlendirme sürecinde görev aldığı yarışmada, 17 jüri üyesi dünyanın farklı kıta ve ülkelerinden belirlendi. Jüri üyeleri alanında söz sahibi uluslararası yarışmalar düzenlemiş ve onlarca jürilik görevinde bulunmuş uluslararası ödüllü sanatçı / tasarımcılardan oluşturuldu. Yarışmanın değerlendirme sürecinin ardından ödüle layık görülen filmlerinin gösterimi, ödül töreni ve ilk 100’e giren afiş ile karikatürlerin sergilerinin açılışı 25 Kasım tarihinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde gerçekleştirilecek. Saat 17.30’da DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Amfisinde gerçekleştirilecek törene tüm sanatseverleri davet ediyoruz. Bu anlamlı yarışmanın gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Kütahya Valisi Ali Çelik’e, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal’a, çok değerli vakitlerini bu yarışmanın eser ve tasarımlarının adil ve nesnel olarak değerlendirmesi için zaman harcayan jüri üyelerimize ve düzenleme kurulu üyelerimize en içten duygularla teşekkür ederiz" diye konuştu.

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