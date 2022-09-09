Domaniç’ten Dumlupınar’a koşan zabıta memuruna bir ödül de Başkan Işık’tan

Kütahya Belediye Meclisi Toplantısı, Belediye Başkanı Alim Işık başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddelerine geçilmeden önce, Kütahya Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü personeli ve Belediye Spor Kulubü sporcusu Zabıta Hüseyin Gümüş’e Domaniç’ten Dumlupınar’a 150 kilometre Zafer Koşusu’nu başarılı bir şekilde tamamlayarak, şanlı bayrağımızı kuruluştan kurtuluşa taşıdığından dolayı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından ödül ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Ödül töreninden sonra, Eylül ayı olağan meclis toplantısında gündem maddelerine geçildi.

Belediye Meclisinin 3 Ağustos 2022 tarih ve 239 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen “Görevi esnasında vefat eden Kütahya Belediyesi Personeli Ali Candan’ın isminin, inşaatı devam eden Şehir Hastanesi ile Millet Bahçesi arasında isimsiz bulunan caddeye verilmesi talebi ile şehrimizde bulunan diğer isimsiz sokaklara isim verilmesi” konusunun müzakeresi karara bağlandı.

Vefa Mahallesi’nde bulunan isimsiz caddeye Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli olarak görevi yaptığı sırada hayatını kaybeden Cengizhan Tetikişçi isminin caddeye verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı, olağan gündem maddelerinin karara bağlanmasıyla sona erdi.