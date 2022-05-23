Domaniç’teki okul kütüphanelerine kitap bağışı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, kütüphanelere kitap bağışlarıyla öne çıkan Zeki Aktürk’ün yeni bağışladığı kitapları Zeki Aktürk ve eşiyle birlikte Domaniç ilçesindeki okul kütüphanelerine teslim etti.

Domaniç ilçesinde bulunan Karaköy İlkokulu ve Ortaokulu, Vakıfbank 50. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu, Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu, Ilıcaksu İlkokulu, Muratlı İlkokulu ve Ortaokulu, Çukurca Veli Selçuk İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk ve kitap bağışçısı Zeki Aktürk öğrencilerle bir araya gelerek okul kütüphanelerine kitaplarını teslim ettiler. Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilerin bu bağışlarla daha kitaba ulaşma imkanı elde ettiğini ifade ederek, öğrencilerin daha çok okumalarını istediklerini belirtti. Başyiğit, öğrencilik döneminde okumanın alışkanlık haline gelmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okul ziyaretlerinde öğretmenler öğretmenlerle bir araya geldi ve okullardaki eğitim öğretim ile ilgili bilgi aldı. Okullara kitap bağışının ardından Müdür Başyiğit ve Zeki Aktürk, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretinde Zeki Aktürk’e yaptığı kitap bağışlarından dolayı plaket verildi. Başyiğit, Zeki Aktürk’e eğitime yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti.