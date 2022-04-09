Domaniç’te üreticilere uygulamalı cevizde budama ve bakım eğitimi

Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçeye bağlı köylerde üreticilere cevizde budama ve bakım konularında uygulamalı bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından meyve yetiştiriciliğinde kaliteli ve bol ürün alabilmek amacıyla köylerdeki ceviz bahçelerinde üreticilere budama ve bakım konularında uygulamalı bilgilendirmelerde bulunuldu.