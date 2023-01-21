Domaniç’te SYDV geçen yıl bin 952 kişiye 7 milyon 949 bin TL yardım yapıldı

Kütahya’nın Domaniç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2022 yılında geçen yıl bin 952 kişiye 7 milyon 949 bin TL yardım yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2022 yılında bin 952 kişiye 7 Milyon 949 bin TL yardım yapılmış olup, hane ziyaretleri ile sorun ve ihtiyaçlar yerinde tespit edilerek Mütevelli Heyet Kararları doğrultusunda hızlıca çözüm üretilmektedir. Aynı zamanda Ulusal Hane Ziyaret ve Ulusal Vefa Yaşlı Bakım Programı çerçevesinde çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılında da Vakfımız hedef kitlesindeki vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.