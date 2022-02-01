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Domaniç’te sokak hayvanları için yemleme çalışması
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Kaymakamlığın koordinesinde ilçede ve dağ yollarındaki sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama bırakıldığı bildirildi.
KÜTAHYA 01.02.2022, 10:36
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Kaymakamlığın koordinesinde ilçede ve dağ yollarındaki sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama bırakıldığı bildirildi.
Konuyla ilgili Kaymakamlıktan yapılan açıklamada,” Kış mevsiminin etkisini gösterdiği bu soğuk günlerinde ilçemizde ve dağ yollarında bulunan sokak hayvanlarının beslenmesi her gün İlçe J. Komutanlığı, Domaniç Belediyesi, Domaniç İlçe Tarım Müdürlüğü ve Sivil toplum kuruluşları organizasyon ekiplerince yapılmaktadır” denildi.