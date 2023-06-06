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Domaniç’te şehit askerin ismi köy kütüphanesinde yaşatılacak

DOMANİÇ’TE ŞEHİT ASKERİN İSMİ KÖY KÜTÜPHANESİNDE YAŞATILACAK

KÜTAHYA 06.06.2023, 09:51
Domaniç’te şehit askerin ismi köy kütüphanesinde yaşatılacak

Domaniç ilçesi Muratlı köyünde, şehit asker İbrahim Bozbey adına yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Muratlı köyündeki kütüphane açılışına, Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, Belediye Başkan Sahvet Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Canberk Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk ve şehidin ailesi ile yakınlarının katıldı.

Kütüphane açılışı sonrasında şehit İbrahim Bozbey mezarı başında dualarla anıldı.

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