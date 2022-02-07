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Domaniç’te Okul Güvenliği Toplantısı
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim ikinci yarıyılının güven ve huzur içerisinde sürdürülmesi amacıyla “Okul Güvenliği Toplantısı” gerçekleştirildiği bildirildi.
KÜTAHYA 07.02.2022, 10:54
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim ikinci yarıyılının güven ve huzur içerisinde sürdürülmesi amacıyla “Okul Güvenliği Toplantısı” gerçekleştirildiği bildirildi.
Kaymakam Muhammed Enes İpek başkanlığında yapılan toplantıda, okullarda ve okul çevrelerinde alınan güvenlik, asayiş, trafik önlemleri, okul servislerinin denetimi değerlendirilerek ilave tedbirler istişare edildi.