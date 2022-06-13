banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

Domaniç’te küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı ile küpeleme uygulaması

Kütahya’ya bağlı Domaniç ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı ile küpeleme uygulaması gerçekleştirildiği bildirildi.

KÜTAHYA 13.06.2022, 13:23
Domaniç’te küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı ile küpeleme uygulaması

Kütahya’ya bağlı Domaniç ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı ile küpeleme uygulaması gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından, ilçeye bağlı Güney köyünde küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı ile küpeleme uygulamaları yapıldı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu