Domaniç’te kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, Kütahya-Bursa-Bilecik yolu bağlantısı olan bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi’nde kar kalınlığı 30 santime ulaştı. Karayolları ekiplerinin aralıksız çalıştığı yolda geceleri ağır vasıta geçidine izin verilmiyor.

Domaniç-İnegöl arasındaki dağ yolunda kar kürüme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Karayolları ekiplerini ziyaret eden Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş ve İlçe Jandarma Komutanı Üst Teğmen Canberg Öztürk, ekiplerden yolla ilgili bilgi aldılar.

Gündüzleri ulaşımda sorun çıkmazken gece don nedeniyle ağır vasıtaların kayarak yolu kapatmasından dolayı ağır vasıta geçidine izin verilmiyor. Ayrıca ilçe Jandarma ekipleri de kış lastiği olmayan ve yolun durumuna göre zincirsiz araçların dağ yolunu kullanmasına izin vermiyor.