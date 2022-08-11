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Domaniç’te “Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri” hazırlıkları başladı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde bu yıl 741’incisi kutlanacak olan “Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri” için toplantı gerçekleştirildi

KÜTAHYA 11.08.2022, 11:52
Domaniç’te “Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri” hazırlıkları başladı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde bu yıl 741’incisi kutlanacak olan “Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri” için toplantı gerçekleştirildi

Kaymakam Muhammed Enes İpek başkanlığında kurum amirlerinin katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam İpek, " Bizlere atalarımızın emaneti olan bu köklü mirasa her zaman sahip çıkacak, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, ecdadımızı layıkıyla yad edebilecek bir tören yapmak için gece gündüz demeden var gücümüzle hazırlıklarımıza devam ediyoruz" dedi.

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