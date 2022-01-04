Domaniç’te FeTeMM Atölyesi açıldı

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Domaniç Ortaokuluna kurulan Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FeTeMM) atölyesinin açıldığı bildirildi.

FeTeMM Atölyesinin açılışı Kaymakam Muhammed Enes İpek, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Kütahya İl Milli Eğitim Müdür Vekil Hamdi Sarıöz, Domaniç AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Özoğul ve kurum amirlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

“FeTeMM nedir?”

FeTeMM, teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçası olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dahil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliği taşımaktadır.