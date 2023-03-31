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Domaniç’te en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
DOMANİÇ’TE EN ÇOK KİTAP OKUYAN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
KÜTAHYA 31.03.2023, 06:37
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Kütüphane Haftası münasebetiyle en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.
"28 Mart - 3 Nisan Kütüphane Haftası" etkinlikleri çerçevesinde İlçe Halk Kütüphanesi’ni ziyaret eden Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, en çok kitap okuyan öğrencilere hediye ve teşekkür belgesi takdim ederek, tüm kütüphane çalışanlarının haftasını kutladı.