Domaniç’te en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Kütüphane Haftası münasebetiyle en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

"28 Mart - 3 Nisan Kütüphane Haftası" etkinlikleri çerçevesinde İlçe Halk Kütüphanesi’ni ziyaret eden Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, en çok kitap okuyan öğrencilere hediye ve teşekkür belgesi takdim ederek, tüm kütüphane çalışanlarının haftasını kutladı.