Domaniç’te eğitim-öğretime bir gün ara verildi

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Domaniç Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada,” İlçemizde yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.