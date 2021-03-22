Domaniç’te bir köy karantinaya alındı

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Böçen köyünde tespit edilen Korona virüs vakalarının çok hızlı artması nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar 14 gün süreliğine yasaklandı.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan kararda, “Böçen köyünde tespit edilen Korona virüs vakalarının çok hızlı artması nedeniyle, bireysel izolasyon yeterli olmayacağı tespit edilmiş olup, Böçen köyü hakkında karantina uygulaması başlatılmıştır. Köye giriş ve çıkışlar, kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 14 gün süre ile yasaklanmıştır. Köy sakinlerinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla karşılanacaktır. Böçen köyü sakinleri ihtiyaçlarını 112, Kaymakamlık veya Jandarmaya bildirilmelidir” denildi.