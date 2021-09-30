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Domaniç’te bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 25 gram metamfetamin ve 15 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

KÜTAHYA 30.09.2021, 15:14
Domaniç’te bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 25 gram metamfetamin ve 15 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, plakası tespit edilen bir aracın Domaniç ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bahse konu araç ekipler tarafından Domaniç ilçesi Durabey mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 25 gram metamfetamin, 15 gram bonzai maddesi, 45 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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