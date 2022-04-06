Domaniç’te bağımlılıkla mücadele çalıştayı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaymakamlık koordinasyonunda uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmelerin “Ben Olsaydım” ismi altında ele alındığı ve ilçede bağımlılık ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Çalıştay’ı düzenlendi.