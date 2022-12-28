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Domaniç’te "Aile Okulu" projesine katılan veliler sertifika aldı
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde “Aile Okulu” projesi çerçevesinde eğitim alan velilere sertifikaları verildi.
KÜTAHYA 28.12.2022, 11:14
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde “Aile Okulu” projesi çerçevesinde eğitim alan velilere sertifikaları verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Aile Okulu” projesi çerçevesinde Hisar İlkokulunda eğitim alan velilere sertifikaları Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş tarafından verildi.
Kaymakam Okumuş, emeği geçen eğitimcilere teşekkür ederek, eğitime katılan kursiyerlere başarılar diledi.