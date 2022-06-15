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- Domaniç Ortaokulu’nda Bilim Fuarı

Kütahya’nın Domaniç Ortaokulu’nda Bilim Fuarının açılışı gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 15.06.2022, 11:22
- Domaniç Ortaokulu’nda Bilim Fuarı

Kütahya’nın Domaniç Ortaokulu’nda Bilim Fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Domaniç Ortaokulu’nun Bilim Fuarının açılışı için düzenlediği program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bilim Fuarının açılışının ardından öğrencilerin, hazırlamış oldukları deneylerin gösterimi yapıldı.

Kaymakam Muhammed Enes İpek, öğrencilerin yapmış olduğu projelerle ilgilenerek, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Program bitiminde okul öğretmenleriyle bir toplantı gerçekleştiren Kaymakam İpek, öğretmenlerden okulun genel durumu ve öğrencilerin durumlarıyla ile ilgili bilgiler aldı.

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