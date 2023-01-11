Domaniç Orman İşletme Müdürü Engin Yormaz göreve başladı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Gerede Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteyken, Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü makamına atanan Engin Yormaz görevine başladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, beraberinde Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Cihan Köse ile gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinde göreve başlayan İşletme Müdürü Yormaz’ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, ekip bütünlüğünün ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Bölge Müdürü Erdal Dingil, “Hedeflerimize ulaşmak ve başarılı olmak için hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.