Domaniç Hayme Ana MYO’dan “Küresel Isınma ve Sürdürülebilirlik” isimli seminer

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Yüksel danışmanlığında yürütülen “Küresel Isınma ve Sürdürülebilir Kalkınma” isimli proje çerçevesinde, Domaniç’te ortaöğretim öğrencilerini bilinçlendirmek amacıyla seminer düzenlendi.

Domaniç Hisar İlkokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Domaniç İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Aydın, Küresel Isınma ve Sürdürülebilir Kalkınma projesinin danışmanlığını yapan öğretim üyesi, Doç. Dr. Filiz Yüksel, okulda görev yapan öğretmenler ve öğrenciler ile Sadık Ahmet Kılıçarslan, Osman Onuk, Ali İhsan Demiralay, Alper Fidan, Furkan Adem Başkurt ve Emre Acar’dan oluşan proje ekibi katıldı.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilen projede Doç. Dr. Filiz Yüksel, sürdürülebilir kalkınma kavramı ve sürdürülebilir kalkınma amaçları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Doç. Dr. Yüksel’in ardından proje ekibinde görev alan öğrenciler küresel ısınma, küresel ısınmanın etkileri, küresel ısınmanın önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler ile iklim değişikliğinin Türkiye’deki etkileri konularında katılımcılara sunum yaptılar.

Sunumun ardından bir konuşma yapan Doç. Dr. Filiz Yüksel, "Böylesine hayati bir konuda çalışmak istedikleri için proje ekibine teşekkür ediyorum. Küresel ısınma ve önlemleri konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturmak istediğimiz için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Benzer etkinliklerin iş birliği içinde genişletilerek ülke çapında yürütülmesi, erken yaşlarda bu konuda bilinç oluşturulmasını diliyorum" dedi.