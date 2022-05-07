Domaniç Hayme Ana MYO’da engelsiz yaşam için farkındalık etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü 1. sınıf öğrencileri engelsiz yaşam için farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Sosyal Güvenlik programının ders programında yer alan Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi çerçevesinde, dersin sorumlu öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Yüksel danışmanlığında yürütülen etkinlikte öğrencilerden Rojbin Yılmaz, Nisanur Kurt, Tuğba Bulut, Kevser Ergin, Fatmanur Yudar’dan oluşan “Engel Tanımayanlar” adlı proje grubu Özel Tavşanlı Yunus Emre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyarette bulundu.

“Engel Olma Farkında Ol” sloganı ile yürütülen proje çerçevesinde öğrenciler yaptıkları ziyarette kurumun müdürü Abdullah Sarıbaş ve öğretmenler tarafından karşılandılar. Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler ile sohbet edip, oyunlar oynayan ve boyama etkinliği düzenleyen öğrenciler, kurumun öğrencileriyle eğlenceli anlar yaşadılar.

Etkinliğin sonunda Özel Tavşanlı Yunus Emre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yönetici ile öğrenciler, öğrencilere ve Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokuluna teşekkür ettiler.