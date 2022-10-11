Domaniç Hayme Ana MYO öğrencilerine Domaniç tanıtıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu, öğrencileri için düzenlediği oryantasyon etkinliği çerçevesinde Domaniç’in tarihi, kültürel yerleri ile doğal güzelliklerinin bulunduğu mekanları tanıttı.

Meslek Yüksekokulunu bu yıl kazanan öğrencilerin ilçemizi tanıması için yapılan etkinlikte Ilıcaksu - Sarıkız, Çarşamba Kültür Müzesi, Hayme Ana Türbesi, Koca Yayla, Topuk yaylası ve gölleri öğrenciler, MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sezayi Özten, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Yasemin Durmaz ve Öğr. Gör. Ali Kosat ile akademisyenler Dr. Vural Akar, Dr. Salih Aytemur, Öğr. Gör. Esra Uyar, Öğr. Gör. Ramazan Baş ve rehberler eşliğinde gezildi.

"Öğrencilerimize tarih bilinci aktarmak istedik"

Düzenledikleri oryantasyon etkinliğiyle öğrencilere tarih bilinci aktarmak istediklerini söyleyen MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sezayi Özten,”

2022-2023 eğitim öğretim dönemimiz başladı. Bu eğitim öğretim döneminde amacımız öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmak. Bunun için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Öğrencilerimizin birbirleriyle kaynaşması, Domaniç hakkında bilgiler sunmak ve Osmanlı Devletinin temelinin atıldığı bu topraklarda başlayan tarihi serencamını ve tarih bilincini öğrencilerimize aktarmak amacıyla okulumuzu tercih ederek Domaniç’e gelen öğrencilerimize oryantasyon programı çerçevesinde Domaniç’i tanıtıcı bir gezi düzenledik. Gezi çerçevesinde Osmanlı Devletinin Kurucusu Osman Gazi’nin ninesi, Ertuğrul Gazi’nin Annesi Hayme Ana’nın Domaniç Çarşamba köyünde bulunan türbesi, Osman Gazi’nin Domaniç savaşında şehit olan ağabeyi Sarı Batu Savcı Bey’in türbesi ile Çarşamba Kültür Müzesi ziyaret edildi. Etrafı ormanlarla çevrili Domaniç’in muhteşem doğa manzaralarının bulunduğu Koca Yayla, Topuk Yaylası ve gölleri gezildi. Domaniç’in en çok ziyaret edilen, doğal güzelliği ile ilgi çeken Ilıcaksu - Sarıkız gezildi. Bu gezinin gerçekleşmesine minibüsler tahsis ederek destek sunan Domaniç Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıtlar Kooperatifine, Başkan Numan Köksal’a ve sürücülerimize, Ilıcaksu - Sarıkız’da ikramda bulunan Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın’a, gezi rehberliğini üstlenen Domaniç Belediyesi Kültür Evi Sorumlusu Arkeolog Nil Bal’a katılım gösteren öğrencilerimize ve değerleri akademik ve idari personelimize teşekkürü bir borç bilirim. Geziye katılan öğrenciler, geziden memnuniyetlerini dile getirerek Domaniç’in çok güzel doğal güzelliklere sahip bir ilçe olduğunu ifade ettiler” diye konuştu.