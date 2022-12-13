Doktor Öğretim Üyesi Havva Gezgin Yazıcı: "Kartpostallar, teknolojiye yenik düştü"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Bölümü tarafından “Dünya Kartpostal Günü” kutlandı.

Dr. Öğretim Üyesi Havva Gezgin Yazıcı ve Öğretim Görevlisi Esra Karabulut tarafından öğrencilere teknoloji bağımlılığı konusunda eğitim verildi.

Dr. Öğr. Üyesi Nalan Bostan Akmeşe, Öğretim Görrevli İbrahim Topuz ve Arş. Gör. Rahime Aaslan’ın katılımlarıyla öğrenciler kendi kartpostallarını oluşturarak sevdiklerine mesajlarını iletti.

Teknolojinin hayatımızı kolaylaştıran bir güç olduğunu, ancak teknoloji bağımlılığı geliştiğinde hayatı zorlaştıran bir unsura dönüştüğünü belirten Dr. Öğretim Üyesi Havva Gezgin Yazıcı, “Teknolojinin gelişmesiyle SMS ve e-posta gibi dijital kutlama mesajlarına yenik düşen kartpostal gönderme alışkanlığını yaşatmak ve teknoloji bağımlılığına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle ‘Dünya Kartpostal Günü’ olarak kutlanmaktadır. Biz de Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı ve Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı olarak öğrencilerimizle bu günü kutlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak istedik” dedi.