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Doktor İbrahim Üney’e “Acil Servis Stajında Yılın En Başarılı Intörn Doktoru” ödülü

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesinden Intörn Doktor İbrahim Üney’e Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından “Acil Servis Stajında Yılın En Başarılı Intörn Doktoru” ödülü verildi.

KÜTAHYA 24.06.2022, 11:10
Doktor İbrahim Üney’e “Acil Servis Stajında Yılın En Başarılı Intörn Doktoru” ödülü

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesinden Intörn Doktor İbrahim Üney’e Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından “Acil Servis Stajında Yılın En Başarılı Intörn Doktoru” ödülü verildi.

Ödül, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Tekşen, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Murtaza Kaya, ve Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Harun Yıldırım tarafından takdim edildi.

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