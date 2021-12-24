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Doğum yıl dönümünde sahnede anıldı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde üniversite öğrencileri "Bir Hisli Yürek" adlı tiyatro ile Mehmet Akif Ersoy’un doğumunun 148. yılını andı.
KÜTAHYA 24.12.2021, 10:13
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde üniversite öğrencileri "Bir Hisli Yürek" adlı tiyatro ile Mehmet Akif Ersoy’un doğumunun 148. yılını andı.
Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda ilgi ile izlenen tiyatro oyununda Mehmet Akif Ersoy rolünde İbrahim Vehbi Atabay, Eşref Edip Fergan rolünde Talip Cengiz, Mithat Cemal Kuntay rolünde İlkay Karadaş, Abdülhak Hamit Tarhan rolünde İbrahim Etem Akın ve Cenap Şahabettin rolünde Ersin Arslan oyunlarını ustaca sergileyerek İstiklal Marşımızın yazarı Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u andılar.