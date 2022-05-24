Doğalgazlı mahalle fırınları hizmete sunuldu

2022 yılı içinde yapımı planlanan ve imalatı tamamlanan 30 Ağustos Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Zafertepe Mahallesi doğalgazlı mahalle fırınlarının açılışı yapıldı.

Açılış programlarında konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, fırınları yapmanın belediyenin görevi olduğunu ifade ederek, mahalle sakinlerinden fırınlarına sahip çıkmalarına ve korumalarını istedi. Başkan Işık, “30 Ağustos, Fatih ve Zafertepe Mahallelerimizde doğalgazlı mahalle fırınlarımızın açılışını mübarek Cuma gününde gerçekleştiriyoruz. Daha önce 2021 yılında Gaybiefendi, 100. Yıl ve Cumhuriyet Mahallelerimizde 3 fırınlarımızı açtık ve halkımızın hizmetine sunduk. Diğer mahallelerimizden gelen talepleri değerlendirerek, imar, mülkiyet ve yer durumu uygun olanlara bu hizmetleri kazandırdık. Diğer mahallelerimizdeki talepler için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Mahalle fırınları maliyetinin 535 bin lira olduğunu belirten Başkan Işık, “Bir fırınımızın maliyeti 100 bin liranın üstünde. Bugün ihalesini yapsak bu rakamlara bu fırınlarımızı yapamazdık. Yapmak bizim görevimiz, şehrimizin talebi. Hemşehrilerimize yapılacak her türlü hizmet bizim için önemli. Yapıldıktan sonra bunların devamı, kullanımı ve korunması da mahalle sakinlerimizin elinde. Üzerinde hassasiyetle durmamız gereken bir konu var. Burada pişen ürünlerin evlerimizdeki ihtiyaçlar kadar olması lazım. Buralarda pişen ekmeklerin bir kısmı satıldığı ve fırıncılarla haksız rekabete yol açtığı yönünde şikayetler geldi. Bunun mahallelerimizde olacağına ihtimal vermiyorum ama bunu da hatırlatmak gerekiyor. Fırınlarımız mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

30 Ağustos Mahallesi Muhtarı Abdullah Yılmaz, Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu ve Zafertepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Gözel, yapılan hizmet için Başkan Işık ve ekibine teşekkür etti.