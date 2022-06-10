Klasik gitar yorumculuğu alanında doçent unvanını alan, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim üyesi Doçent Emre Ünlenen, Kütahya’da düzenlenen Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu çerçevesinde gençlere, doğada konser verdi.

Kütahya Kent Ormanı’ndan öğrencilere neşeli anlar yaşatan Ünlenen, "Özellikle pandemi sürecinde, ben kanser hastasıyım. Bu pandemi sürecini evde kapalı olarak geçirmek benim için oldukça zordu. Sadece benim için değil, herkesin bir odaya kapanması doğaya karşı olan bu özlemi ben bir şekilde pandemi dönemi boyunca çektiğim video ve ses kayıtlarını bileştirerek Youtube kanalında yayınladım. Çok özel bir seri oluşturdum, bunun adı da ’Saklı yerler’ serisi idi. Özellikle pandemi bittikten sonra hazır doğaya çıkma fırsatını yakalamışken öğrencilerimizle, gençlerle ya da klasik gitara, klasik müziğe aşina olmayan insanlarla ormanlarda konser yapmak doğanın bu meditatif etkisini, kuşların, ormanın sesini, şu anda hissettiğimiz bu rüzgarı müzikle birleştireceğim. Çok farklı bir ortam oluşturmak istedim. Konser salonları hala pandemi nedeniye benim için biraz riskli, o yüzden konser salonu yerine artık konserleri farkı bir yere doğaya taşıdım" diye konuştu.