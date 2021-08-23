Diyanet-Sen Gediz Temsilcisi Ramazan Dinçer oldu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Diyanet-Sen Gediz İlçe Temsilciliğine Ramazan Dinçer atandı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Ramazan Dinçer, “Diyanet-Sen Gediz İlçe Temsilciliğine resmi olarak atanmış bulunmakta olup, çağın ihtiyaçlarını iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, paylaşım ve hassasiyet ilkelerini benimsemiş, öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü, başarılı ve sorumluluk sahibi bir insanlık için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bize verilen bu vazife ile elimizden gelen tüm gayreti en güzel şekilde taçlandırarak mücadele etmeyi düstur edinerek hizmet etmeye gönüllü olduk. Gediz ilçemiz için hayırlı bir süreç yaşatabilmek en büyük temennimizdir.” şeklinde konuştu.

Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi olarak Ramazan Dinçer’in yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Abdullah Bilgin, Yahya Kuru, Eyüp Dallı, Harun Aksu