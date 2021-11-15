’Diyabet Günü’nde farkındalık etkinliği

Dünya Diyabet Günü dolayısıyla, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ve KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zafer Meydanı’nda farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Ahmet Büber, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Veysel Nijat Baş, Sağlık Müdürlüğü, Hastane idareci ve çalışanları ile ’Tip 1 Diyabet’li çocuklar aileleri ile birlikte katıldı.

Diyabetli çocuklar ve aileleriyle görüşen Vali Çelik, istek ve taleplerini dinledi.

Dünya çapında diyabet farkındalığının sembolü olarak kabul edilen mavi halkadan oluşan balonlar uçuruldu.

Bu arada, meydana kurulan çadırda kan şeker ölçümü yapılarak hasta ve hasta yakınları bilgilendirildi.