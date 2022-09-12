Diş Hekimliği Fakültesi’nde uygulamalı eğitim başladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencileri, yeni eğitim öğretim döneminde, intörnlük süreçleri için oryantasyon eğitimi aldı. 4. sınıf öğrencileri ise uygulamalı eğitime başladı.

KSBÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde başlayan ilk eğitim gününde staj olanakları, uygulamalı eğitim gibi çeşitli konularda öğrencilere bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitim ve derslerde; Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Berceste Güler, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Kurnaz ve Başhemşire Sibel Demirel yer aldı.

Eğitim ve derslere katılarak öğrencilerin yanında yer alan Dekan Prof. Dr. Çekirdekçi, eğitim süreçlerinde öğrencilere başarılar diledi.