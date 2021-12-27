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Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nden Kütahya çalıştayı

Milli Eğitim Balkanlığı Din Öğretimi genel Müdürlüğü tarafından, Kütahya’nın Simav ilçesinde ‘ Din Öğretimi Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 27.12.2021, 11:02
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nden Kütahya çalıştayı

Milli Eğitim Balkanlığı Din Öğretimi genel Müdürlüğü tarafından, Kütahya’nın Simav ilçesinde ‘ Din Öğretimi Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Simav Eynal Kaplıcaları Salonu’nda yapılan çalıştaya Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) Başkanı Şaban Karaköse, Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu (TİDEF) Genel Başkanı Mustafa Yelek, Prof. Dr. Lütfi Arslan, Daire Başkanları Dr. Yusuf Akbaş, İhsan Erkul, Konuşmacı Eğitimciler Bahattin Güneyin, Erol Erdoğan, Cemile Erkan, Nihat Morgül, Ali Uslu, Süleyman Önsay, İbrahim Eren, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Dursun Gülseren ile davetliler katıldı.

Üç gün süren çalıştay, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, ‘Çocuk ve gençlik araştırmalarının eğitimciye söyledikleri’ konulu ilk sunum yapıldı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün öğrenme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik temel çalışmaları konularıyla hedef 2022 ve izleme-değerlendirme çalışmaları anlatıldı. Eğitimde iyi örnekler paneli ve yeni dönem, yeni üslup sunumu ile devam eden çalıştayda din ve ahlak eğitim-öğretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile çözüm önerileri, DKAB öğretmenlerinin rehberlik becerileri ve öğrencilerin şahsiyetlerinin inşasındaki etkileri, din ve ahlak öğretiminde sosyal-kültürel etkinlikler, din ve ahlak eğitim-öğretiminde kullanılan dil, üslup, güncel metotlar, yöntem ve teknikler, din ve ahlak eğitim-öğretiminde iman ve ibadet bilinci kazandırılması, itibar yönetimi, eğitimin kalbi-kalbin eğitimi konularının sunumları yapıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz tarafından ‘ Dünden Bugüne Din Öğretimi ve Gelecek Perspektifi ’ konulu sunumun ardından çalıştay sona erdi.

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